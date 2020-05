Ondanks corona 'eerder minder doden dan normaal in India'

Zo'n 1,3 miljard mensen en officieel minder doden dan in menig Europees land. India lijkt met 37.000 vastgestelde besmettingen en zo'n 1200 doden licht getroffen door het coronavirus.

"Het lijkt inderdaad relatief mee te vallen in India", zegt correspondent Aletta André. "In de stad Delhi, met ongeveer net zoveel inwoners als in heel Nederland zijn 3000 geregistreerde gevallen en nog geen 100 doden", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

'Grote aantallen zullen in India niet onopgemerkt blijven'

Het land ziet zich in de cijfers gesterkt dat de grootschalige lockdown, die op 25 maart werd afgekondigd, werkt. Gisteren werd daarom besloten om de maatregelen met twee weken te verlengen.

Punt van discussie blijft of de coronacijfers een goed beeld geven, omdat het afhangt van hoeveel er getest wordt. Toch denkt André dat de situatie in India aardig onder controle is. "Ziekenhuizen en begraafplaatsen melden eerder minder dan meer doden dan normaal, dat komt doordat er veel minder verkeersslachtoffers zijn. Grote aantallen zullen in India niet onopgemerkt blijven."

Rode zones

In de zogenoemde rode zones met grote steden als New Delhi en Mumbai blijven de strenge regels gelden. Grenzen tussen deelstaten zijn dicht, zijn er geen binnenlandse vluchten en passagierstreinen rijden niet meer. Ook blijven scholen, universiteiten, horeca, winkelcentra en gebedsruimtes voorlopig overal gesloten.

Wel worden er in de licht getroffen regio's iets versoepeld. "Ruim 300 districten zijn groen op de kaart, daar hebben ze al weken geen nieuwe gevallen gehad. Die krijgen meer bussen, taxi's en mogen bepaalde soorten winkels weer open", zegt André. Wel blijft de angst voor een grootschalige uitbraak in sloppenwijken.

'Soort oorlogsgebied'

Zo werden in een van de grootste sloppenwijken van het land, in Mumbai, enkele honderden mensen positief getest op het virus, vertelt André. "Daar wordt nu heel streng aan de lockdown gehouden. Het wordt beschreven als een soort oorlogsgebied, met politie die voortdurend de straat op gaat en drones die ervoor zorgen dat mensen thuisblijven."

In het begin van de uitbraak in India was er een groot tekort aan voedsel in de arme buurten van Mumbai, zegt Laurien Meuter die er een werkgelegenheidsproject leidt. "In het begin gingen veel mensen hamsteren. Daardoor stegen de prijzen van voedsel enorm en veel mensen konden dat niet betalen. Toen waren ze vooral bang dat ze zouden overlijden van de honger, niet zozeer van corona."

Met haar organisatie Tiny Miracles besloot ze om voedselpakketten te gaan maken voor de allerarmsten. "Daarmee hebben we 8000 mensen kunnen helpen aan een maand eten. Ze waren ontzettend opgelucht."

Inmiddels heeft het land de organisatie beter op orde, zegt ze. "Rantsoenwinkels zijn nu wel goed bevoorraad, zo komt iets meer ruimte om aan gratis eten te komen. Mensen zien nu iets meer licht aan einde van de tunnel, omdat er eten te krijgen is."