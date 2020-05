'Verplicht mondkapjes in trein, bus en tram, anderhalve meter is onwerkbaar'

Het Nederlandse openbaar vervoer komt in de problemen bij een versoepeling van de coronamaatregelen. Als er weer meer mensen op pad mogen, zal het "onwerkbaar" zijn om de reizigers met anderhalve meter afstand te vervoeren. Ook zullen de financiële tekorten bij de vervoerders nog meer oplopen, zo schrijft het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) in een brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. In dat overleg zitten Nederlandse Spoorwegen, de regionale spoorvervoerders en de stads- en streekvervoerders.

Zij willen dat er beschermingsmiddelen komen voor personeel en reizigers, maar behalve verplichte mondkapjes moeten er veel meer maatregelen komen. De vervoerders verwijzen daarbij ook naar de praktijk in het buitenland.

Handhavers

Maar het beraad kan dit niet zelf besluiten en dringt er daarom bij Van Veldhoven op aan snel maatregelen te nemen. Het kabinet moet bijvoorbeeld besluiten welke groepen wel en niet in de trein, bus, tram of metro nog worden toegestaan als de maatregelen worden verruimd. Daar moeten ook voldoende handhavers voor zijn. Nu zijn er al geregeld conflicten in het openbaar vervoer, omdat veel reizigers niet weten wat de regels eigenlijk zijn.

Het kabinet moet zorgen dat de reizigers gespreid worden over de dag, staat in de brief. Met werkgevers en de universiteiten, hogescholen en het middelbaar onderwijs moet gekeken worden hoe dit georganiseerd kan worden.

NS test sinds deze week de 'anderhalvemetertrein', met veel afgeplakte stoelen en plexiglas. Zo ziet dat eruit: