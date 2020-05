'Dit onderstreept nogmaals het belang van hygiëne, ook in de mondzorg'

"Na ruim vijf weken te zijn gesloten, mochten de deuren van de praktijken van mij en mijn vrouw deze week weer open. Alleen voor spoedgevallen en urgente zorg konden patiënten bij ons terecht. Dus van mails beantwoorden over beugelkwesties, ben ik nu weer volle dagen aan het werk. Langere dagen ook, want onze praktijken moeten weer op gang komen doordat er de afgelopen tijd veel werk is blijven liggen. Dingen als kapotte beugels en verbogen draadjes. Alles zo plannen dat het niet te druk wordt in de praktijk, is organisatorisch een grote uitdaging waaraan we onze handen vol hebben.

Business as usual zou ik het niet willen noemen, maar een groot verschil in werkwijze voor corona en nu is er niet. Natuurlijk zijn er extra maatregelen genomen. Wij dragen nu een gezichtsscherm en er zijn looproutes in de praktijkruimte. Ook moet je als patiënt op aangegeven plekken in de wachtruimte zitten en moet iedereen de handen ontsmetten.

In de mondzorg zijn we al gewend om heel veilig en hygiënisch te werken. Dus een mondkapje, handschoenen en alles desinfecteren, was al routine. Patiënten met hiv of hepatitis konden wij voorheen ook veilig behandelen. Wel is het belangrijk dat het niet te druk wordt in de praktijk en moeten we overal, behalve bij de behandelstoel, die anderhalve meter afstand hanteren. Dat van het gezichtsmasker wil ik er trouwens ook na corona best in houden, want waarom niet het maximale doen om jezelf en de patiënt te beschermen?

Er heerst geen angst om weer te werken, niemand is hier nu tegen zijn zin. Ik ben voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten en zie hooguit dat wat oudere behandelaren het spannend vonden om weer aan de slag te gaan. We hebben wel een beleid dat we patiënten met klachten vragen thuis te blijven maar dat is vooral om andere patiënten te beschermen, dan onszelf. En we hebben nu pauze op twee tijdstippen. Het scheelt dat mondzorg medewerkers zijn gewend de hygiëne zo in acht te nemen, nu zie je wat het belang ervan is.

Alle weken die we dicht waren voor de reguliere zorg, waren we wel bereikbaar. Ik heb veel foto's ontvangen van ouders van de mond van hun kinderen, dus voor deze termijn konden we er op die manier wel een draai aangeven. Ik heb geen schokkende situaties gezien, maar zag soms wel een beugel van een patiënt die er snel uit moest vanwege ontstane gaatjes. Of tanden die nu zijn 'overgecorrigeerd'. Bij dat soort zaken moet je snel handelen om geen blijvende schade te krijgen, dus ik ben blij dat we de zorg kunnen herpakken.

Toen we weer openden, was de sfeer onder collega's zó goed. We vlogen elkaar nog net niet in de armen, iedereen was blij om elkaar weer te zien. Het viel echt op dat werknemers elkaar zo gemist hadden. Dat is toch een belangrijk aspect van werk, de sterke sociale functie. Dat hebben we ons nu extra gerealiseerd."