Overijssels Statenlid Forum weg om 'radicaliserende koers' partijtop

Het Overijsselse Statenlid Snoek stapt per direct uit Forum voor Democratie. Hij kan "niet langer leven met de steeds verder radicaliserende koers van de partijtop", schrijft hij in een brief aan partijleider Baudet waar dagblad De Stentor over bericht.

Snoek zegt "al langer op het punt van opzeggen te hebben gebalanceerd". De berichtgeving over antisemitisch gedachtengoed binnen de Forum-jongerenbeweging was voor hem de druppel.

HP/DeTijd berichtte woensdag over een brief van verontruste FvD-leden. Die maken zich zorgen over leden van de JFVD-jongerenafdeling van de partij- die in appgroepen rechts-radicale ideeën zouden aanhangen.

"Het gaat om uitingen die overeenkomen met autoritaire, fascistische en/of nationaal-socialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme", citeerde de nieuwssite.

Vicevoorzitter Van der Linden noemde de uitlatingen waar HP/De Tijd over schrijft "walgelijk, maar zei ook "geen gedachtepolitie te willen zijn voor dingen die mensen privé doen".

"Die berichtgeving heeft mij geschokt" zegt Snoek. "Dat het partijbestuur van FVD dergelijke uitingen wegwuift met een beroep op vrijheid van meningsuiting heeft mij doen besluiten dat onze wegen moeten scheiden".

Onderzoek

Het hoofdbestuur onderzoekt welke leden bij de uitingen betrokken zijn, wat er precies is gezegd en welke gevolgen dat moet hebben.

De eerste resultaten van dat onderzoek worden vanmiddag verwacht. Een van de betrokkenen die een formele rol hadden binnen JFVD is uit al uit zijn functie gezet.

De woordvoerder van Baudet noemde de appberichten woensdag tegenover de NOS "natuurlijk belachelijk en schadelijk".

Hij benadrukte dat de standpunten in de berichten haaks staan op de standpunten van de partij. Volgens hem is er voor extremisme, verheerlijking van geweld, antisemitisme en racisme geen plaats binnen Forum, ook niet binnen de jongerentak.

Het Statenlid Snoek heeft zich bij de voormalige Forum-prominent Otten aangesloten en zegt namens de groep-Otten in de Overijsselse Staten verder te gaan.