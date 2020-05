Trump speculeert opnieuw over rol laboratorium in Wuhan bij ontstaan coronavirus

Trump suggereerde dat er opzet in het spel is geweest. "Er is iets vreselijk misgegaan. Of het nou een ongeluk was of een vergissing, gevolgd door een andere vergissing, of dat iemand iets met opzet deed", zei hij.

Amerikaanse inlichtingendiensten sluiten uit dat medewerkers van het instituut het virus met opzet hebben gemaakt, maar doen nog steeds onderzoek naar het ontstaan van de pandemie.

Eerder deze maand werd bekend dat de diensten onderzoeken of medewerkers van het instituut tijdens hun werk per ongeluk besmet zijn geraakt en het virus naar buiten hebben gebracht. "We doen grondig onderzoek naar de vreselijke situatie die zich heeft voorgedaan", zei Trump toen.

Wetenschappers hebben geen aanwijzingen voor deze gang van zaken. Over het algemeen wordt aangenomen dat het virus eind vorig jaar op een markt met levende dieren in Wuhan van een dier op een mens is overgesprongen.

Beschuldigende vinger

Trump heeft de afgelopen weken vaker met de beschuldigende vinger naar China gewezen. China zou te laat alarm hebben geslagen en te weinig hebben gedaan om verspreiding buiten Wuhan en buiten China te voorkomen.

Critici van Trump zeggen dat hij zelf te lang heeft gewacht om verspreiding in de VS tegen te gaan. Het officiële aantal doden daar is opgelopen tot 53.000.

Slechte gewoonte

China ontkent dat het instituut in Wuhan iets met de uitbraak te maken heeft. De Chinese ambassadeur in Nederland doet dat in een open brief in het FD. Ambassadeur Xu Hong schrijft dat "onverantwoorde politici en media" die geruchten verspreiden.

De ambassadeur geeft wel toe dat het virus mogelijk is overgesprongen van dier op mens op een markt in Wuhan. "Het valt niet te ontkennen dat een klein deel van de mensen in China en andere landen nog steeds de slechte gewoonte heeft om wilde dieren te consumeren." Xu Hong stelt dat de Chinese overheid maatregelen heeft genomen om de handel in wilde dieren te stoppen.

Verder ontkent de ambassadeur dat China de uitbraak in het land heeft proberen te verhullen. "China heeft dat nooit geprobeerd." Volgens hem proberen politici en media China zwart te maken.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil zelf onderzoek doen in China naar de oorsprong van het virus, maar krijgt daar geen toestemming voor. Interessant zijn mogelijk de logboeken van twee laboratoria in Wuhan waar wordt gewerkt met virussen. Maar onderzoekers van de WHO blijven ervan overtuigd dat het coronavirus niet door mensen is gemaakt. Ze baseren zich daarbij op "alle beschikbare bewijzen".

Lof voor Nederland

In de brief met de titel 'open brief aan de Nederlandse vrienden' prijst hij de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. "Wij zijn ook getuige van de solidariteit, de moed en 'Je maintiendrai' van het Nederlandse volk."

De ambassadeur zegt verder dat zijn collega's en hij applaudisseren voor de Nederlanders met een cruciaal beroep, zoals zorgmedewerkers.