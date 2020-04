VS onderzoekt eventuele rol van instituut in Wuhan bij corona-uitbraak

Amerikaanse inlichtingendiensten onderzoeken de mogelijkheid dat het covid-19-virus in een instituut voor virologie in de Chinese stad Wuhan is ontstaan, en niet op de markt in dezelfde stad. Op die markt werden levende dieren verhandeld.

"We weten dat het virus uit Wuhan stamt en dat het instituut op een paar kilometer van de markt ligt", zei minister Pompeo in een interview met Fox News. "De Chinese regering moet opheldering geven."

Kort daarvoor gaf president Trump een reactie op berichten in Amerikaanse media dat inlichtingendiensten onderzoek doen naar de rol die het instituut mogelijk heeft gespeeld. "We doen grondig onderzoek naar de vreselijke situatie die zich heeft voorgedaan", zei Trump.

Riskant onderzoek

The Washington Post schreef dinsdag dat Amerikaanse diplomaten het instituut in Wuhan in 2018 meerdere keren hebben bezocht. Ze rapporteerden twee keer aan Washington dat er gevaarlijk onderzoek naar coronavirussen bij vleermuizen werd gedaan en dat de veiligheidsmaatregelen tekortschoten. In een van die rapportages stond dat het virus op mensen kon overgaan en dat dit tot een pandemie kon leiden, net zoals dat in 2003 met het SARS-virus was gebeurd.

Het instituut werkte al samen met een laboratorium van de Universiteit van Texas. De diplomaten schreven dat het instituut in Wuhan extra hulp uit de VS moest krijgen, omdat het belangrijk maar ook gevaarlijk onderzoek deed. Doel van het onderzoek was het voorkomen van een nieuwe SARS-achtige pandemie. De extra hulp om de veiligheidsmaatregelen te verbeteren, bleef uit.

Per ongeluk besmet

Onderzocht wordt nu onder meer of een of meer medewerkers van het instituut tijdens hun werk besmet zijn geraakt en het virus naar buiten hebben gebracht.

The Washington Post wijst op een artikel in het medisch tijdschrift The Lancet in januari, waarin staat dat de eerste bekende covid-19-patiënt niet op de markt in Wuhan is geweest, en meer dan een derde van de eerste groep onderzochte patiënten ook niet. Bovendien werden volgens die studie op de markt in Wuhan geen vleermuizen verkocht.

Fox News hoorde van anonieme bronnen dat de Chinese regering de markt in Wuhan als de bron van de uitbraak heeft aangemerkt om te voorkomen dat het insitituut als schuldige wordt aangewezen.

China ontkent

De Chinese regering ontkende eerder al dat het laboratorium iets met de uitbraak te maken had en doet dat ook nu. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wees er vanochtend op dat de Wereldgezondheidsorganisatie herhaaldelijk heeft gezegd dat het nieuwe coronavirus niet in een laboratorium is "gemaakt". Over een besmetting 'per ongeluk' werd niets gezegd.