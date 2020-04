Ook in Nederland codewoord 'masker 19' voor huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen binnenkort ook in Nederland hulp vragen bij apotheken door een codewoord te gebruiken. Een woordvoerder van het ministerie van VWS bevestigt een bericht van NRC hierover. Details worden de komende dag bekendgemaakt.

Net als in onder meer Frankrijk en Spanje wordt de code 'masker 19', weet NRC. Als mensen bij de apothekersbalie om zo'n masker vragen, is het duidelijk dat ze hulp nodig hebben en brengt de apotheker hen in contact met hulpverleners.

Het ministerie, de hulporganisatie Veilig Thuis en apothekersorganisatie KNMP komen met de code tegemoet aan een wens van hulpverleners. Zij zijn bang dat huiselijk geweld de afgelopen weken is toegenomen nu veel mensen thuiszitten vanwege de coronamaatregelen. Harde cijfers hierover ontbreken echter.

Het ministerie begon vorig weekend al een voorlichtingscampagne waarin slachtoffers en anderen tips krijgen hoe ze huiselijk geweld het best kunnen melden. Ook hebben hulporganisaties de afgelopen tijd de melddrempel proberen te verlagen, onder meer door chatdiensten aan te bieden.