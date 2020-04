Huiselijk geweld blijft nu vaker verborgen, overheid start campagne

De overheid start vandaag een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Met advertenties op tv, radio en online hopen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid slachtoffers en omstanders aan te moedigen om hulp te zoeken.

De campagne hangt samen met de coronacrisis, die mensen dwingt om zo veel mogelijk thuis te blijven. Volgens zorgminister De Jonge maakt dat sommige mensen extra kwetsbaar, bijvoorbeeld doordat ze minder sociale contacten hebben of onzeker zijn over hun inkomen. "Als iemand zijn baan verliest of in de schulden terechtkomt, kunnen de spanningen thuis toenemen. Je zit dichter op elkaars lip. Daarom moeten we alert zijn."

Minder sociale controle

Volgens De Jonge is het aantal meldingen van huiselijk geweld de afgelopen periode niet toegenomen, maar geeft dat niet per se een rustig gevoel. "Thuisblijven helpt wel tegen het virus, maar niet tegen huiselijk geweld." Mishandeling en intimidatie in huiselijke kring blijven vaker verborgen, nu er minder sociale controle is op bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes of op school. Ook komen hulpverleners door de coronamaatregelen minder vaak bij gezinnen over de vloer.

De overheidscampagne richt zich op de eerste stap die mensen kunnen zetten om huiselijk geweld aan te kaarten: erover praten of om advies vragen. Dat kan onder meer door (anoniem) te bellen naar de stichting Veilig Thuis, met locaties in het hele land.

Chatten

Sommige Veilig Thuis-organisaties proberen het contact nog laagdrempeliger te maken. In Rotterdam kun je de stichting bijvoorbeeld ook een appje sturen en in Zuidoost-Brabant is maandag een chatfunctie gelanceerd, omdat mensen vanwege de coronamaatregelen niet altijd in de gelegenheid zijn om te bellen.

"In deze tijden van thuisisolatie kun je niet zomaar even de deur uit", legt Judith Kuijpers van Veilig Thuis Zuidoost-Brabrant uit. "Dat maakt bellen ingewikkeld. Chatten is laagdrempeliger." Sinds maandag zijn er al veertien chatberichten binnengekomen bij de organisatie, vooral 's avonds.

De berichten variëren van adviesvragen van gezinsleden of kennissen die zich zorgen maken tot echte hulpvragen, vertelt een chatmedewerker: