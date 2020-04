Duitsland verklaart Hezbollah tot terreurorganisatie, invallen in moskeeën

Duitsland verbiedt alle activiteiten van de sjiitische Hezbollah-beweging en heeft deze in zijn geheel verklaard tot terreurorganisatie. Vanochtend vroeg zijn in verschillende deelstaten invallen gedaan bij moskeeën en cultuurverenigingen die mogelijk banden hebben met de groep.

Aanhangers van de Libanese groep, die wordt gesteund door Iran, kunnen nu in Duitsland worden vervolgd. Ze mogen niet meer samenkomen en ook niet de vlag van de beweging tonen.

Militaire en politieke tak

De Duitse autoriteiten denken dat er zo'n duizend Hezbollah-aanhangers in Duitsland wonen. Tot voor kort werd er nog een onderscheid gemaakt tussen de militaire tak, die al verboden is in heel Europa, en de politieke tak. Israël, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten hadden bij Duitsland op een totaalverbod aangedrongen.

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken houdt de groep verantwoordelijk voor terroristische activiteiten en voor het openlijk oproepen tot een gewapende strijd tegen de staat Israël. Dit gaat in tegen de Duitse grondwet en daarom is nu besloten tot een algeheel verbod, zeggen de autoriteiten.

Nederland beschouwt Hezbollah al sinds 2004 als een terroristische organisatie. Na een bomaanslag op een Bulgaarse bus met Israëliërs werd de de militaire tak van de beweging op de terreurlijst van de EU geplaatst.