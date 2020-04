NS test 'anderhalvemetertrein', zo ziet hij eruit

De NS doet de proef om erachter te komen of reizigers de aanwijzingen in de treinen ook echt naleven. "Ook zijn we benieuwd of alles vandalisme-proof is en we willen ervaring opdoen hoe je alles goed kan bevestigen, en of het goed te reinigen is", zegt woordvoerder Erik Kroeze. Na deze week volgt een evaluatie.

De spoorvervoerder sluit niet uit dat alle treinen straks vol stickers en schermen hangen. "Als het nodig is, zullen we alle treinen daarop gaan aanpassen. Dat zou wel een flinke operatie zijn. Vandaar dat we eerst testen hoe dit werkt", zegt Kroeze.

Eenrichtingsverkeer

NS denkt ook na over eenrichtingsverkeer in de treinen. "Dat zou betekenen dat bepaalde deuren alleen zijn voor het instappen, en andere speciaal voor het uitstappen", zegt Kroeze. Reizigers kunnen in die situatie maar in een richting door de trein lopen. Daardoor zullen reizigers elkaar minder vaak hoeven te kruisen in de gangpaden.

Voor het invoeren van eenrichtingsverkeer in de treinen kijkt de NS ook naar de maatregelen die genomen worden door politiek Den Haag. "Het kan immers best zijn dat dingen die we nu testen, straks niet meer nodig zijn", zegt Kroeze.