Over twee weken weer intercity's, maar alleen voor vitale beroepen

Er gaan weer meer treinen rijden in Nederland, heeft NS besloten. Over ongeveer twee weken, vanaf woensdag 29 april, gaan er weer intercity's rijden. Die rijden dan wel een stuk minder dan normaal: een keer per uur in alle richtingen. Ze stoppen op stations waar volgens de normale dienstregeling ook een intercity zou stoppen.

Het is niet de bedoeling dat dan meer mensen de trein gaan pakken, zegt NS: "We willen het de mensen in vitale sectoren die met de trein moeten reizen, makkelijker maken om anderhalve meter afstand te houden." Volgens de spoorvervoerder lukt dat nu vaak wel, maar waren er de afgelopen weken toch treinen waarin het door de drukte moeilijk was om afstand te houden.

De NS blijft reizigers die niet met de trein hoeven te reizen, oproepen om niet naar het station te komen. "Deze dienstregeling blijft alléén voor reizigers die noodzakelijk gebruik moeten maken van de trein. NS houdt Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie dit echt noodzakelijk is. Voor anderen geldt nog steeds: blijf thuis, de trein is even geen uitje", laat de spoorvervoerder weten.

Nu vooral sprinters

De NS rijdt sinds een aantal weken met een zogenoemde 'basisdienstregeling', wat in de praktijk betekent dat er alleen nog sprinters rijden die stoppen op alle stations. De reistijd is daardoor op de meeste trajecten langer dan normaal.

Er rijden nog wel een paar intercity's, maar enkel op trajecten waar normaal geen sprinters komen. Het aantal reizigers is door de coronamaatregelen gedaald met 90 procent.

De ingangsdatum, 29 april, heeft volgens de NS niks te maken met de coronamaatregelen, die vooralsnog tot 28 april van kracht zijn. Het treinbedrijf zegt de tijd nodig te hebben om de nieuwe dienstregeling voor te bereiden en af te stemmen op bijvoorbeeld werkzaamheden met ProRail.