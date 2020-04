Studentenvakbonden: 'Behandel werkende studenten net als andere flexwerkers'

Er moet snel een oplossing komen voor studenten die door de coronacrisis financieel in de knel zijn gekomen. Daartoe roepen FNV Young & United en de Landelijke studentenvakbond (LSVb) samen op. De bonden trekken niet voor niets nu aan de bel, want vandaag is er een Kamerdebat over de positie van studenten.

Een aantal fracties in de Tweede Kamer deelt de zorgen. Studenten zouden gemiddeld 530 euro per maand mislopen. Veel studenten hebben flexwerk en zitten al twee maanden zonder inkomsten. Vaak hebben ze een nulurencontract, zijn ze uitzendkracht of schijnzelfstandige.

"Net als veel andere flexwerkers in Nederland zien we dat studenten massaal worden ontslagen", zegt Alex Tess Rutten, voorzitter van de LSVb in het NOS Radio 1 Journaal. "Sinds het leenstelsel is ingevoerd zijn studenten super afhankelijk geworden van die bijbanen. Daar halen ze zo'n 43 procent van hun inkomen uit."

De bonden zeggen 1700 meldingen te hebben van studenten die hun boodschappen of huur niet meer betalen. "We krijgen verhalen van mensen als: ik stond een kwartier in de supermarkt na te denken wat ik nog kon kopen van m'n laatste euro deze maand", zegt Rutten. "We willen iedereen bewust maken van deze problematiek."