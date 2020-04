Inkomenssteun flexwerkers moeilijk uitvoerbaar, zegt minister Koolmees

Minister Koolmees zegt dat het erg moeilijk wordt om voor ontslagen flexwerkers een inkomensregeling te bedenken die "uitvoerbaar en rechtvaardig is". De Tweede Kamer had hem opgeroepen iets voor deze werknemers te bedenken omdat zij geen recht hebben op een WW-uitkering, gewone bijstand of het zzp-vangnet.

Koolmees heeft in de Kamer wel toegezegd erover te gaan nadenken, maar een simpele oplossing die eerlijk uitpakt, bestaat niet, zegt hij. "Ik krijg buikpijn bij de gedachte aan de uitvoerbaarheid, er zitten haken en ogen aan." Binnen een week gaat het zeker niet lukken, zegt hij.

83.000 aanvragen

De NOW-regeling voor bedrijven die hun personeel doorbetalen, is uitdrukkelijk ook bedoeld voor flexpersoneel, maar er zijn bedrijven die toch niet doorbetalen of contracten niet verlengen.

Sinds het loket voor inkomensondersteuning aan bedrijven vorige week is opengegaan, is er 1,3 miljard euro overgemaakt aan in totaal 66.000 bedrijven. Tot nu toe zijn bijna 83.000 aanvragen gedaan.

Het zal nooit voor alle bedrijven en werknemers een oplossing zijn, zegt Koolmees: "Wat we ook doen, er zullen door de coronacrisis mensen hun baan verliezen en er zullen bedrijven failliet gaan."

Seizoensgebonden

De minister erkent dat de steunregeling voor bedrijven die seizoensgebonden zijn niet perfect is. Veel bedrijven halen in bepaalde periodes van het jaar een groot deel van hun omzet binnen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de sierteelt, boomkwekerijen en de culturele sector.

De NOW-regeling, die kijkt naar omzetdaling in de maanden vanaf maart, houdt daar weinig rekening mee. Het kabinet bekijkt of er voor deze groepen aanvullende maatregelen nodig zijn. "We zijn er hard mee bezig, maar het is ingewikkeld. Het moet uitvoerbaar en niet fraudegevoelig zijn."