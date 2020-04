Regeling ouderschapsverlof uitgebreid vanaf augustus 2022

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat is onbetaald, tenzij er in de cao of binnen een bedrijf een doorbetaling is geregeld.

De eerste negen van die 26 weken gaan nu dus deels worden betaald door de overheid. Minister Van Engelshoven die over emancipatiezaken gaat, hoopt dat de traditionele taakverdeling hiermee wordt doorbroken. "Kersverse vaders voelen zich door ons stelsel aan maatregelen soms gedwongen meer uren te blijven werken, en moeders om meer tijd te steken in zorgtaken. Daar wil ik van af", zegt Van Engelshoven.