Protest kunstcollectief: werk Damien Hirst verknipt en in delen verkocht

Het New Yorkse kunstcollectief MSCHF heeft een schilderij van Damien Hirst gekocht en in stukken verkocht, uit protest tegen Hirst en soortgelijke kunst.

Het gaat om een van zijn vele stippen-schilderijen, L-Isoleucine T-Butyl Ester uit 2018. De zeefdruk is opgebouwd uit 88 gekleurde stippen, in elf rijen van acht.

Het frame en de stippen die overblijven als ze zijn losgeknipt, worden nu los verkocht. MSCHF betaalde 30.485 dollar voor het doek (28.000 euro). De stippen werden vervolgens te koop aangeboden voor 480 dollar per stuk. Ze waren binnen korte tijd uitverkocht. Het frame wordt geveild en moet 126.500 dollar opbrengen. De waarde van de zeefdruk wordt zo minimaal vervijfvoudigd tot minimaal 168.740 dollar (156.000 euro). Vanavond was er al bijna 145.000 dollar voor het frame geboden.

Het project lijkt geïnspireerd op een stunt van de Britse kunstenaar Banksy. Een schilderij van hem vernietigde zichzelf na de verkoop op een veiling in 2018.

'Jezus-schoenen'

Het collectief zet zich af tegen kunst als die van Hirst. In een manifest protesteert het tegen "zombie-kunstwerken" die worden gekocht en meteen in de opslag verdwijnen, om later voor meer geld te worden doorverkocht. Ook stelt het aan de kaak dat kunstenaars met een 'trucje' veel geld binnenhalen. Hirst heeft talloze vergelijkbare zeefdrukken met stippen gemaakt.

MSCHF werd opgericht in 2016 en komt om de paar weken met iets nieuws. Een bekend project waren de 'Jezus-schoenen', nagemaakte Nike-sneakers met water in de zolen dat uit de heilige rivier de Jordaan zou komen, de MSCHF x INRI Air Max 97. Daarmee loop je als het ware op water.