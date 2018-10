Schilderij Banksy versnipperd: 'Dit kan maar één iemand bedenken'

Media-actie

Bij veilinghuizen is het normaal dat de duurdere werken voor verkoop goed onderzocht worden. Het wordt uit de lijst gehaald en gecheckt op bijvoorbeeld beschadigingen. Dat het werk al in een soort papierversnipperaar onderin de lijst zit, zou dan op moeten vallen. Van der Voorn ziet de actie van Banksy als een "goede media-actie, en een mooie sneer naar de opgeblazen kunstwereld." Het doet terugdenken aan een eerder moment in zijn carrière.

In 2007, de dag nadat Sotheby's drie werken van Banksy verkocht voor enkele tonnen, zette de kunstenaar een afbeelding op zijn site. Daarop was een veilinghuis te zien waarin mensen boden op een afbeelding met de tekst I Can't Believe You Morons Actually Buy This Shit (Ik kan niet geloven dat jullie idioten dit kopen).