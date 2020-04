Duizenden tests voor leraren, maar materiaalschaarste blijft een probleem

Geen garantie

Alhoewel dus binnenkort al 10.000 tests per dag moeten worden afgenomen, is het wel nog maar de vraag of dit ook gaat lukken. Met name van de chemische vloeistoffen die nodig zijn om de tests af te nemen, is onvoldoende voorraad. Door de wereldwijde vraag naar de materialen is het onzeker of de leveringen vanuit het buitenland wel aankomen in Nederland.

Een garantie kan de taskforce dan ook niet afgeven. "We hebben duidelijke toezeggingen die het vertrouwen geven dat we komende weken en maanden vooruit kunnen", zegt een woordvoerder. Ook Minister De Jonge van Volksgezondheid had het eerder over "duidelijke toezeggingen" in een brief aan de Tweede Kamer.

Met een soortgelijke boodschap kwam de taskforce twee weken geleden ook. Toen stond in een brief aan laboratoria dat de levering van materialen voor 2,7 miljoen tests veilig was gesteld. Het zou betekenen dat het komende half jaar 14.000 per dag bovenop de toenmalige 5000 per dag kunnen worden afgenomen. Maar dat aantal blijkt dus fors lager.

Wattenstokjes

Volgens de taskforce is er op dit moment genoeg materiaal om het huidige testbeleid uit te voeren. Het gaat dan om zorgmedewerkers en kwetsbare patiënten. Het grootste deel van die mensen wordt nu getest in ziekenhuizen. Het is bedoeling dat uiteindelijk de GGD'en het testen van de nieuwe groepen gaan uitvoeren.

Toch zijn de voorraden bij verschillende laboratoria nu al klein of zelfs uitgeput, blijkt uit navraag van de NOS. De taskforce weet daarvan: "Wel kan het zijn dat er bij individueel laboratoria schaarste is aan testmateriaal. De taskforce adviseert om te zorgen dat de materialen goed worden verdeeld", zegt een woordvoerder.

Aan de wattenstokjes die nodig zijn om tests af te nemen is inmiddels geen tekort meer. Minister De Jonge meldde vorige week aan de Tweede Kamer dat ze nu met 17.500 stuks per dag worden geproduceerd. Die productie vindt plaats in Nederland zelf.