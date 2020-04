Laatste deel van nieuwe brug Genua geplaatst

In juni 2019 werden de laatste resten van de oude brug met springstof opgeblazen, waarna het werk begon aan de nieuwe brug. Die is in hoog tempo gebouwd, naar een ontwerp van de wereldberoemde architect Renzo Piano die zijn geboortestad Genua hiermee een dienst wilde bewijzen.

Scheepstoeters

Vandaag wordt het laatste brugdeel geplaatst, waarna sirenes op de bouwplaats aan de schepen in de haven van Genua laten weten dat de brug in ere is hersteld. Vanaf de schepen zal de brug met scheepstoeters worden begroet.

Aan de nieuwe Morandibrug is door lokale bouwbedrijven gewerkt. De Italiaanse wegbeheerder Autostrade per l'Italia kwam hiervoor niet in aanmerking omdat het bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor het instorten van de oude brug door achterstallig onderhoud.

Overigens betekent de voltooiing van de brug niet, dat hij opengaat voor verkeer. In juli moeten de rijbanen zijn geasfalteerd en de verkeers- en verlichtingssystemen zijn geïnstalleerd. Daarna kan de Morandibrug officieel worden geopend.