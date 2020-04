'Op afstand en toch een eenheid': zo beleefde Nederland Koningsdag

Vanwege het zonnige weer werd het de eerste officiële warme Koningsdag ooit. Het werd in De Bilt 20,7 graden en dat was de hoogste landelijke temperatuur op 27 april sinds het aantreden van Willem-Alexander in 2013.

Ondanks het zonnige weer verliep de feestdag volgens de politie erg rustig. Tot 16.00 uur waren er in landelijk 65 mensen bekeurd.

Verreweg de meeste mensen hielden zich aan de coronamaatregelen. Alleen op de fietspaden werd de anderhalve meter afstand niet altijd goed opgevolgd, meldde de politie. En in Groningen werd een feest in een jeugdhonk stopgezet door agenten.

Uniek

Ook was het in sommige parken en op sommige pleinen in grote steden drukker dan voorgaande weekenden. Maar de burgemeesters benadrukten dat het beheersbaar was.

"We hebben met elkaar een unieke Koningsdag beleefd", zei de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, aan het einde van de dag. "Hopelijk gaat het volgend jaar weer los en kleurt de stad weer massaal oranje."