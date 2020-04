Koninklijke familie vrolijk en openhartig in videobelgesprekken met Nederlanders

"Gezien hoeveel werk ze doet, vind ik dat ze het als moeder heel goed doet. Ze moet veel tijd besteden aan haar baan, maar ze is toch vaak thuis." Volgens Alexia brengen zij en haar zussen alsnog veel tijd met hun moeder door.

"Soms is er wel een beetje stress. Maar ik denk dat elke ouder soms betere en soms slechte dagen heeft. Over het algemeen is het altijd wel gezellig", zei Alexia.

De lovende woorden deden Máxima zichtbaar goed. "Dit was niet scripted!", voegde de koningin er enthousiast aan toe.

Amalia houdt van paardrijden

In gesprek met olympisch kampioen Anky van Grunsven vertelde prinses Amalia dat ze in haar vrije tijd graag paardrijdt. "Het is lang geleden dat ik een dressuurproef heb gereden", zei Amalia. "Ik spring voornamelijk." Ze vertelde dat ook haar vader en moeder af en toe paardrijden, maar dat zij dat het meest doet.

Een van de intensivecaremedewerkers van het ziekenhuis in Maastricht vertelde de koning en koningin over de zware diensten op de afdeling. "Wat ik moeilijk vind aan het werken op de intensive care is dat mensen vaak wakker zijn. Dat ben ik niet gewend. En het is lastig om te zien dat mensen hun familie niet kunnen zien."

"Dat hoor ik overal", antwoordde de koning. "Dat verpleegkundigen een extra rol hebben, om contactpersoon van families te zijn en eigenlijk ook de emoties door moeten geven van de families naar de patiënten toe en omgekeerd."