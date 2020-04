Prijs van Brent-olie duikt naar 20 dollar per vat

Opnieuw zijn de olieprijzen vandaag fors gedaald. De prijs van een vat Brent-olie daalde zelfs even met tien procent tot onder de 20 dollar. De lage prijs is een flinke tegenvaller voor de olie-industrie.

Brent-olie is de standaard die wereldwijd, buiten de VS, voor olie wordt gebruikt. Net als eerder in de VS is ook hier het wegvallen van de vraag naar brandstof als gevolg van de coronacrisis de oorzaak. Volgens onderzoek is de vraag wereldwijd met 30 procent afgenomen.

Vorige week sloot het termijncontract van de Amerikaanse standaard West texas Intermediate olie (WTI) op bijna min 40 dollar voor een vat in de maand mei. Door het wegvallen van de vraag naar olie zit de opslag overvol. De Amerikaanse voorraad bedraagt op dit moment meer dan 500 miljoen vaten ruwe olie.