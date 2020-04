Schotse hooglanders doodgebeten in Brabant, roep om bescherming tegen wolven

In Someren in Noord-Brabant zijn de afgelopen dagen vier Schotse hooglanders doodgebeten, mogelijk door wolven. Volgens eigenaar Jos Leenders waren de runderen nog geen jaar oud. "Ze zijn niet groter dan een schaap. Het is op drie verschillende momenten gebeurd. Ik wist niet dat de wolf hier in het zuiden al zo actief was. Daar was ik niet op berekend."

Leenders heeft in totaal 150 Schotse hooglanders, verdeeld over verschillende stukken land.

Volgens Saskia Duives van de vakgroep schapenhouderij LTO Nederland is dit is zeker niet het eerste incident. "Eerst waren het schapen, best een heleboel. Nu zijn het koeien. Ik ben er wel klaar mee, er moet iets gebeuren." Ze pleit daarom voor een wolvencommissie in de provincie Noord-Brabant.

In Gelderland is al zo'n commissie. Daarmee kunnen boeren in een wolvengebied geld krijgen om hun vee te beschermen tegen wolven. "Ze kunnen extra hoge hekken kopen en daar stroom op zetten. Dat zijn flinke investeringen." Ze vindt dat boeren hun dieren moeten kunnen beschermen.

Het Faunafonds controleert of de hooglanders in Someren zijn gedood door wolven. "Degene die deze karkassen heeft gezien van het Faunafonds is er zeker van dat dit wolven zijn geweest", zegt Duives.

'Hele jonge dieren'

Ze heeft een paar maanden geleden al voorgesteld aan de provincie om een wolvencommissie in te stellen. "Formeel hebben we nooit antwoord gekregen op ons verzoek. Maar nu is er volgens ons genoeg reden om met zo'n commissie aan de slag te gaan. Iedereen vindt die wolven geweldig, maar dit is wat er ook kan gebeuren."

Leenders, van wie de gedode hooglanders waren, vindt een wolvencommissie een goed idee en niet alleen voor de financiële bijstand die er dan komt. "Het is fijn als we hierover met elkaar kunnen overleggen. Wilde zwijnen zijn hier ook een probleem."