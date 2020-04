Met regen is ergste droogte voorbij maar zijn de problemen nog niet verholpen

Het is een extreem droge maand geweest. Het neerslagtekort ligt ruim boven het langjarige gemiddelde. Maar vanaf morgen valt er regen. "Dat gaat wel iets helpen, de ergste droogte is dan voorbij", zegt weerman Gerrit Hiemstra. Maar het probleem is dan nog niet verholpen. "De waterstanden in de rivieren zijn vooral afhankelijk van de regen die in het noordoosten van Frankrijk en zuidwesten van Duitsland gaat vallen."

De droogte is de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest omdat het tot natuurbranden, kurkdroge landbouwgronden, lage waterstanden en een laag grondwaterpeil leidde. Dat er vanaf morgen een aantal dagen met regen volgt is dan ook goed nieuws.

"Als de bovenste laag van de grond vochtig wordt, dan is dit goed voor de gewassen", zegt Jan Polman van Waterschap Rijn en IJssel tegen Omroep Gelderland. "De nieuwe plantjes en zaadjes zitten te springen om vocht. Voor de agrarische sector is het fijn dat er geleidelijk een aantal dagen achter elkaar wat regen komt."

"Er komt verlichting aan"

Maar voor de grondwaterstand moet er meer gebeuren. "We hebben een neerslagtekort van 70 millimeter. Er moet zeker 50 millimeter of meer vallen, wil het effect hebben. In de Vogezen, Zuid-Duitsland en Frankrijk wordt ook wel wat regen verwacht. Daar zullen we volgend weekend de vruchten van gaan plukken, dus daar komt ook iets verlichting aan."

Het is nu al wekenlang alleen maar droog, maar het kan volgens Polman ook heel nat gaan worden. "Na een hele droge aprilmaand wil er nog weleens een regenachtige mei-, en junimaand volgen. Dat hadden we in 2016 ook. Dat zijn kenmerken van de klimaatverandering, het is óf te droog óf te nat. We hebben een hele droge zes weken achter de rug, dus voor de natuur en de landbouw is te hopen dat het een nattere meimaand wordt."