Advocatenduo Anker en Anker stopt ermee

De gebroeders Anker stoppen met de advocatuur. De tweelingbroers Hans en Wim Anker zetten eind volgend jaar een punt achter hun carrière, bevestigen ze aan Omrop Fryslân. Ze zijn dan 69 jaar.

De broers zijn landelijk bekende strafrechtadvocaten. Hans is sinds 1979 advocaat, Wim sinds 1981. In 1991 begonnen ze met een advocatenkantoor, aan de Ossekop in Leeuwarden.

Ze hebben in hun lange carrière veel bekende zaken gedaan. Zo stonden ze de moordenaar van Gerrit-Jan Heijn, Ferdi E. bij. Ook waren ze de advocaten van Robert M., in de grote Amsterdamse zedenzaak, en verdedigden ze de vier belagers van Meindert Tjoelker, die door "zinloos geweld" om het leven kwam.

De Ankers staan bekend als fanatieke supporters van SC Heerenveen. Ze geven privéredenen op als belangrijkste aanleiding om te stoppen met het werk.