'Nog steeds te weinig beschermende middelen verpleegtehuizen en thuiszorg'

Verpleeghuizen en de thuiszorg kampen nog steeds met tekorten aan beschermende middelen tegen het coronavirus. Dat meldt vakbond NU'91 na eigen onderzoek. Volgens de zorgvakbond is het "schokkend dat mensen die in de frontlinie werken nog steeds onvoldoende beschermd zijn".

Twee weken geleden zei minister De Jonge van Volksgezondheid met een nieuwe verdeelsleutel te komen voor de verdeling van beschermingsmiddelen. Uit de antwoorden van de 600 deelnemers aan het onderzoek blijkt dat er een kleine verbetering zichtbaar is, maar dat is volgens 47 procent van de zorgmedewerkers nog niet voldoende.

Ze melden tekorten aan onder meer mondkapjes, schorten en handschoenen. Ook worden zorgmedewerkers volgens 45 procent te weinig of te langzaam getest op covid-19. Met name in de thuiszorg voelen medewerkers zich onveilig, omdat het daar niet is toegestaan om beschermende middelen in te zetten als er geen verdenking van een besmetting is.

Slapeloze nachten

Volgens NU'91-voorzitter Stella Salden leiden de tekorten tot "een gigantische druk" bij het zorgpersoneel. "Onze achterban is boos en bang, omdat de kans op besmetting in de frontlinie groot is, maar ze niet voldoende worden gehoord." Ook hebben zorgprofessionals slapeloze nachten omdat ze het gevoel hebben dat ze hun patiënten onvoldoende kunnen beschermen.

Eerder zei minister De Jonge dat bij de verdeling van middelen verpleeghuizen en de thuiszorg ten onrechte werden overgeslagen. De acute ziekenhuiszorg kreeg voorrang. Hij beloofde het verdeelmodel aan te passen, maar zei ook dat hij het tekort aan mondkapjes niet kon "wegtoveren", omdat de hele wereld mondkapjes wil hebben.

De minister wilde in het debat geen datum geven wanneer de krapte zal zijn opgelost: