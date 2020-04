WHO: nog geen bewijs dat coronapatiënten na herstel immuun zijn

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat er nog geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het coronavirus en antistoffen hebben, ook beschermd zijn tegen een volgende besmetting. De VN-organisatie waarschuwt voor zogeheten immuniteitspaspoorten.

Chili kondigde deze week aan dat het zo'n document gaat geven aan mensen die genezen zijn verklaard van covid-19. Als er antilichamen in hun bloed worden gevonden, zouden ze immuun zijn en weer aan het werk mogen. Ook in andere landen wordt daar over nagedacht.

Die paspoorten kunnen de verspreiding van het virus mogelijk in de hand werken, zegt de WHO, omdat mensen standaardadviezen misschien niet meer opvolgen.

'Coronavirus kan zich aanpassen'

De Wereldgezondheidsorganisatie is terecht voorzichtig, zegt gezondheidsredacteur Rinke van den Brink. "Voordat je met middelen als zo'n immuniteitspaspoort komt, is er nog heel veel onderzoek nodig naar de opbouw van immuniteit. Je moet zekerheid kunnen bieden en geen schijnzekerheid. Nu is nog onduidelijk in welke mate mensen immuniteit opbouwen na een covid-infectie, zeker als die mild is verlopen."

"Het coronavirus kan zich net als het griepvirus elke keer een beetje aanpassen. Als je in China het coronavirus hebt opgelopen en ziek bent geworden, is niet uit te sluiten dat je in Duitsland door een net iets andere variant ziek wordt."

Beter weinig goede antistoffen

Volgens de meeste studies hebben mensen die zijn hersteld antistoffen aangemaakt. "Bij mensen met een lichte infectie zie je weinig antistoffen in het bloed en bij mensen die een zware infectie hebben gehad heel veel", vertelt Van den Brink. "Maar je kunt beter weinig goede antistoffen hebben dan veel slechte."

Vorige week zei Jaap van Dissel van het RIVM dat ongeveer drie procent van de Nederlanders antistoffen heeft aangemaakt. Hij baseerde zich voor die uitspraak op een onderzoek van bloedbank Sanquin. Er lopen in Nederland nog zeker drie onderzoeken naar de opbouw van immuniteit tegen het coronavirus.