Huisartsen melden 764 overleden coronapatiënten buiten ziekenhuis

Huisartsen hebben zeker 764 mensen geregistreerd die zijn overleden aan een vermoedelijke coronabesmetting zonder dat ze in het ziekenhuis zijn behandeld of opgenomen zijn geweest. Dat blijkt uit de eerste cijfers van een speciaal meldsysteem dat hiervoor is opgezet.

Deze cijfers zijn tot nu toe niet meegerekend in het officiële sterftecijfer. Dat stond gisteren op 4289. Van de negen weken waarvoor meldingen zijn gedaan, had week 15 de meeste sterfgevallen voor de huisartsen. Sindsdien neemt het aantal doden af.

De afgelopen weken hebben huisartsen ongeveer 1800 mensen met covid-19 (de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus) buiten het ziekenhuis begeleid. Een klein deel van die patiënten was positief getest, bij de anderen hadden de huisartsen een sterke verdenking van besmetting.

Mogelijke eerder

Uit de cijfers blijkt ook dat er mogelijk al eerder iemand aan corona is overleden voor het eerst geregistreerde sterfgeval op 6 maart. De artsen hebben namelijk met terugwerkende kracht ook patiënten geregistreerd bij wie ze achteraf coronaklachten herkenden.

Al op 27 februari wordt nu een eerste coronadode gemeld. Dat is de dag waarop ook officieel de eerste coronapatiënt werd vastgesteld.

De gemiddelde leeftijd van de overleden patiënten was 84 jaar. De meest meldingen kwamen uit de coronaclusters in het zuiden van het land, maar er werden ook enkele tientallen patiënten rond Heerde geregistreerd, waar eveneens een grote uitbraak van het virus was.

Goede indruk

Huisartsen gaan ook de komende weken bijhouden hoeveel besmette patiënten ze buiten het ziekenhuis begeleiden en hoeveel er overlijden. Met de registratie willen ze beter zicht krijgen op kwetsbare patiënten die na overleg met de huisarts niet meer naar het ziekenhuis worden gestuurd. Het gaat om patiënten thuis, maar ook in kleinschalige woonzorgcentra waar geen verpleegarts is.

De meldingen geven een goede indruk van de intensieve zorg die geleverd wordt, zegt hoogleraar Jochen Cals, die het project leidt. "We weten hoe vaak bepaalde medicijnen worden ingezet, maar ook of huisartsen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hadden."

Er zijn verscheidene redenen waarom besmette patiënten niet naar het ziekenhuis gaan. Dat kan te maken hebben met hun kwetsbaarheid of omdat ze bang zijn voor isolatie in het ziekenhuis.