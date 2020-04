Statiegeld op kleine flesjes: veel consumenten positief, industrie ziet op tegen kosten

De regeling hing al een tijdje in de lucht. Twee jaar geleden stelde Van Veldhoven een ultimatum: de verpakkingsindustrie moest regelen dat het zwerfafval komend najaar met 70 tot 90 procent zou zijn afgenomen, anders zou er vanaf 2021 statiegeld komen op kleine plastic flesjes.

Dat die afname waarschijnlijk niet gehaald gaat worden, bleek eigenlijk al uit een rapportage van Rijkswaterstaat die Van Veldhoven eerder deze maand naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin staat dat er vorig jaar 7 procent meer kleine plastic flessen in het zwerfafval zijn gevonden dan gemiddeld in 2016 en 2017.

In totaal nam de hoeveelheid zwerfvuil ten opzichte van die jaren toe met 21 procent. Opvallend is overigens dat in 2018 juist een afname in achtergelaten plastic flesjes en overig zwerfvuil te zien was.