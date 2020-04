CO2-reductie mogelijk gehaald door coronacrisis, Urgendadoelen in zicht

De kans is groot dat het kabinet dit jaar erin slaagt om de klimaateisen te halen. Het kabinet is verplicht om voor het einde van 2020 de CO2-uitstoot met tenminste 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en door de coronacrisis komt dit doel in zicht. Dit blijkt uit de brief van minister Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het zogenoemde Urgenda-vonnis.

De Hoge Raad bepaalde eind 2019 dat het kabinet verplicht is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De stichting Urgenda, die zich inzet voor het sneller verduurzamen van Nederland, heeft de CO2-reductie van 25 procent afgedwongen via een jarenlange juridische strijd.

Doelen halen door coronacrisis

Wiebes baseert zich op nieuwe berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In het eerste scenario zijn de economische gevolgen van de coronacrisis beperkt en dat "zou alleen in 2020 kunnen leiden tot een reductiebeperking dat net (niet) overeenkomt met het Urgenda-vonnis", schrijft Wiebes.

In het tweede scenario zijn de economische effecten van de coronacrisis groter en langduriger. "Dit scenario zou alleen in 2020 kunnen leiden tot een reductiebeperking dat (ruim) voldoet aan het Urgenda-vonnis."

Subsidie voor burgers en bedrijven

Het kabinet neemt wel klimaatmaatregelen, zoals het instellen van een zogenoemd uitstootplafond voor kolencentrales. Dat is hun maximale CO2-uitstoot per jaar.

Verder krijgen burgers en bedrijven een compensatie voor de aankoop van ledlampen en het beter instellen van hun verwarmingsinstallaties. Hiervoor is 150 miljoen euro uitgetrokken. Mensen met een oude koel- of vrieskast krijgen bij inruil 35 euro. Woningbouwcorporaties die hun huurhuizen verduurzamen, krijgen een korting op de verhuurdersheffing, een soort afdracht aan de staatskas.

Economisch herstel

Eind maart zag het ernaar uit dat het kabinet vanwege de uitbraak van het coronavirus het nemen van klimaatmaatregelen zou uitstellen, maar het kabinet vindt het toch verstandig om nu al met beleid te komen. Het kabinet vreest anders dat het herstel van de economie na de crisis wordt belemmerd door strenge klimaatregels. "Alleen op deze manier is er straks echt ruimte voor economisch herstel", schrijft Wiebes.

Het Planbureau voor de Leefomgeving vindt het moeilijk om in te schatten wat exact de invloed is van de coronacrisis op de uitstoot, zeker voor de komende jaren. Minister Wiebes gaat in het najaar bekijken of de huidige maatregelen afdoende zijn.