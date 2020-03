Mogelijk uitstel klimaatmaatregelen door coronacrisis

Het is de vraag of het kabinet snel met nieuwe maatregelen komt om de CO2-uitstoot nog dit jaar fors te verminderen. De Tweede Kamer vroeg het kabinet eerder om voor 1 april met aanvullende maatregelen te komen. Dat zou betekenen dat daar uiterlijk vrijdag over moet worden beslist. Maar door de coronacrisis vraagt het kabinet zich af of dit wel passend is.

"Ja, dat is een goede vraag", geeft Groen Links-Kamerlid Tom van der Lee toe. Volgens hem is het toch goed om toch vooruit te blijven kijken, al is bedrijven zwaarder belasten nu misschien geen goed idee. "Maar een stimuleringspakket kan ook bijdragen aan een duurzaam herstel uit deze crisis", zegt Van der Lee.

Hij wijst erop dat in verband met de coronacrisis de verhoging van de opslag duurzame energie en de verhoging van de energiebelasting voor bedrijven al wordt opgeschort. "Dat kan de prikkel om te verduurzamen weer verzwakken', zegt Van der Lee. "Dus is het belangrijk om snel met een afgewogen pakket te komen."

Volgens D66-Kamerlid Matthijs Sienot is het vanzelfsprekend dat alle aandacht nu uitgaat naar de coronacrisis, maar langer wachten met CO2-maatregelen is volgens hem onverantwoord: "Natuurlijk moeten we rekening houden met de banen van mensen, maar hoe langer we wachten hoe groter het risico op een boete."