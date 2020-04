Tegenslag voor onderzoek naar coronabehandeling met ebolamedicijn

Een Chinees onderzoek naar het behandelen van vooral ernstig zieke coronapatiënten met remdesivir is stopgezet. De eerste resultaten ervan lijken weinig hoopgevend. Over remdesivir, een medicijn tegen ebola, bestaan grote verwachtingen voor de behandeling van covid 19-infecties, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Het middel van Gilead Sciences is nog niet toegelaten en wordt alleen in studieverband en op experimentele basis aan ernstige zieke patiënten gegeven. Dat gebeurt ook in Nederlandse ziekenhuizen. Voor die experimentele behandelingen is expliciet toestemming nodig van de patiënt of zijn of haar familie. Er zijn nog geen bewezen werkzame medicijnen tegen covid-19.

Teleurstellende resultaten

In de samenvatting van hun onderzoeksresultaten, die gisteren per ongeluk door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) online werd gezet, melden de wetenschappers dat er bij de 237 patiënten in de studie "geen verband was tussen het gebruik van remdesivir en de snelheid van herstel". De patiënten waren verdeeld over een behandelgroep en een groep die de standaardbehandeling kreeg.

De onderzoekers schrijven verder dat er "in deze voortijdig afgebroken studie bij in het ziekenhuis opgenomen volwassen patiënten met ernstige covid-infecties geen verband is gevonden tussen gebruik van remdesivir en gunstige klinische of virologische effecten".

Farmaceut ziet toch mogelijk effect

Gilead Sciences reageerde verbolgen op de publicatie van de samenvatting. Niet alleen was het bericht op de WHO-site volgens de farmaceut zonder toestemming van de onderzoekers gepubliceerd, het bevatte ook onjuistheden.

De studie is afgebroken omdat er te weinig deelnemers waren om voldoende bewijskracht te verzamelen over de werkzaamheid van remdesivir, zegt het bedrijf in een officiële reactie. Hoewel de data vanwege het afbreken van de studie incompleet zijn, laten die volgens Gilead "een mogelijk gunstig effect van remdesivir zien, met name bij patiënten die er in de vroege fase van hun ziekte mee behandeld worden".