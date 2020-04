Rotterdam wil Songfestival weer organiseren, legt nog eens 6,7 miljoen euro opzij

Rotterdam wil het Eurovisie Songfestival volgend jaar opnieuw organiseren. De stad legt daarvoor nog eens 6,7 miljoen euro opzij. Met dat voorstel is de gemeenteraad van Rotterdam vanmiddag akkoord gegaan. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro die het festival de gemeente al heeft gekost.

Het liedjesfestijn zou aanvankelijk over een paar weken worden gehouden in evenementencomplex Ahoy in Rotterdam, maar dat werd vanwege het coronavirus afgelast. Rotterdam heeft al voor miljoenen euro's aan kosten gemaakt voor het Songfestival. Omdat de stad daar slechts een deel van terug kreeg, moest de gemeenteraad opnieuw achter de kandidatuur gaan staan en geld vrijmaken. Dat is nu dus gebeurd.

Of het Eurovisie Songfestival volgend jaar wederom ook echt in Rotterdam georganiseerd wordt, is nog niet helemaal zeker. "Om hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven moeten we eerst een aantal organisatorische, productionele en financiële vraagstukken beantwoorden", laat de organisatie van het Songfestival weten. Die beslissing valt waarschijnlijk halverwege mei.