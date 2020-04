Een op de drie kankerpatiënten ondervindt gevolgen coronacrisis

Moeilijk te accepteren

Veel behandelingen zijn uitgesteld om het risico van een coronabesmetting voor kwetsbare kankerpatiënten te verkleinen. Maar de helft van de patiënten maakt zich wel zorgen over het uitstel, blijkt uit de peiling.

Irene Dingemans, belangenbehartiger bij de NFK, begrijpt die zorgen goed. "Veel patiënten hebben een dubbele angst: dat ze niet op tijd behandeld worden plus de angst voor corona. Veel patiënten zeggen: "in mijn toestand maak ik geen kans tegen het virus"."

Uit de peiling blijkt dat veel behandelingen wel zijn doorgegaan. "We horen ook terug dat als een behandeling niet kan worden uitgesteld, dat ook niet gebeurt. Maar sommige patiënten zeggen: waarom zijn coronapatiënten belangrijker dan wij? Wellicht was het uitstel voor hun eigen veiligheid, maar het uitstellen van behandelingen leidt bij veel patiënten tot veel zorgen."

De federatie heeft er vertrouwen in dat oncologen adequate beslissingen nemen. "Patiënten weten dat de behandeling wordt uitgesteld voor hun eigen bestwil, maar in de emotie vinden ze dat moeilijk te accepteren."

Er lijken kleine verschillen in de aanpak tussen ziekenhuizen te zijn. Maar daaraan conclusies te verbinden, is meer onderzoek nodig, zegt Dingemans. Ook is nog onduidelijk of het uitstel gevolgen heeft voor de gezondheid van de patiënten op langere termijn. "Medisch specialisten hebben behandelingen aangepast als dat met de huidige kennis veilig kan. Maar de daadwerkelijke gevolgen weten we uiteraard pas over langere tijd."

Risico op besmetting

Volgens radiotherapeut-oncoloog Marcel Verheij, voorzitter van de Stichting Oncologische Samenwerking Soncos, worden behandelingen alleen incidenteel uitgesteld en alleen als het verantwoord kan. "Chemo- en immuunbehandelingen worden het vaakst uitgesteld, omdat die patiënten meer risico lopen op besmetting. Capaciteitstekorten kunnen ook een rol spelen. Dat blijkt in de praktijk vaak mee te vallen maar het verschilt wel van ziekenhuis tot ziekenhuis."

Hoe lang het uitstel duurt, verschilt per behandeling en per patiënt. "Soms kan een behandelaar er bijvoorbeeld voor kiezen te beginnen met een hormoonbehandeling en de operatie uit te stellen. Dat gebeurde ook al voor de coronacrisis, maar nu zal daar vaker voor worden gekozen."

Grootste uitdaging komt nog

Volgens Irene Dingemans van de NFK is het voor de kankerzorg na de acute fase van de coronacrisis waar we nu inzitten nog niet voorbij. "Daar maken we ons wel zorgen over. De druk op de zorg is nu enorm en veel andere zorg wordt uitgesteld. Kankerpatiënten moeten straks ook zorg kunnen krijgen in een corona-veilige omgeving en er moet dan ook nog voldoende capaciteit zijn om iedereen te kunnen blijven behandelen. De grootste uitdaging moet nog komen."