Inwoners Herkenbosch mogen weer naar huis

Bewoners van het Limburgse dorp Herkenbosch mogen weer naar huis. Dat heeft burgemeester de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen in overleg met de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten. De ongeveer 4200 inwoners moesten dinsdagnacht allemaal hun huis uit vanwege een natuurbrand in de buurt.

De brand is nu onder controle. Volgens de burgemeester is uit de laatste metingen gebleken dat de rookoverlast sterk is afgenomen en dat de rook geen gevaar vormt voor de gezondheid van de inwoners. Wel duurt het blussen naar verwachting nog dagen.

Toch kan iedereen niet direct naar huis. Er zijn bussen onderweg om de mensen op te halen van de opvanglocaties. Daarvoor zijn speciale tijdvakken gemaakt, zodat mensen precies weten wanneer ze worden opgehaald.

Volgens een voorlopige schatting van de veiligheidsregio is zo'n twee vierkante kilometer natuurgebied verwoest. Bij de Deurnese Peel woedt ook een natuurbrand. Die is nog niet volledig onder controle.