Limburgs dorp Herkenbosch ontruimd vanwege natuurbrand

Het Limburgse dorp Herkenbosch wordt ontruimd vanwege de brand in Nationaal Park de Meinweg. Dat heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord bekendgemaakt. Het gaat om een voorzorgsmaatregel vanwege de rook. Eerder werden al twee zorginstellingen in het dorp ontruimd.

In Herkenbosch wonen ongeveer 4000 mensen. Vanwege de ontruiming is een NL-Alert verstuurd. Inwoners wordt opgeroepen om zelf onderdak te zoeken. Anders kunnen ze terecht in 16 sporthallen in de regio, meldt 1Limburg. Het Rode Kruis heeft 800 bedden beschikbaar gesteld.

"U kunt zich voorstellen dat dit besluit niet zonder wikken of wegen is genomen", schrijft burgemeester Monique de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen, waar Herkenbodsch onder valt, in een verklaring. "Ik heb me echter goed laten adviseren door alle deskundigen en alles afwegende besloten om - gezien de hoge concentratie koolmonoxide - toch tot evacuatie over te gaan."

De burgemeester benadrukt dat bij de evacuatie rekening wordt gehouden met de coronarichtlijnen van het RIVM.

Bij het blussen van de brand in natuurgebied de Meinweg krijgt de brandweer hulp van collega's uit Duitsland en België. Twee tanks van defensie hebben stoplijnen in het natuurgebied aangebracht om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.

Deurnense Peel

Een aantal inwoners van de dorpen Liessel en Griendtsveen bij de Deurnense Peel hebben in verband met de veenbrand daar hun huizen moeten verlaten. Ze worden opgevangen in het gemeentehuis van Deurne.

In verband met de rook is de A67 in beide richtingen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat.

Het lukt de brandweer maar niet om het vuur onder controle te krijgen. Dat komt door de harde oostenwind, die ervoor zorgt dat het vuur zich snel kan verspreiden, en ook door de grondsoort.