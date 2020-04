Natuurbrand Deurnese Peel twee keer groter dan gedacht

Ook geëvacueerde bewoners mogen vandaag nog niet naar huis, schrijft de gemeente op zijn website. Wel is voorkomen dat bewoners tussen de Deurnese Peel en de naastgelegen Mariapeel geëvacueerd moesten worden. "Vannacht hebben we alles ingezet op de stoplijn bij het zuidelijke gedeelte van de brand, waar mensen wonen en vee zit."

In het dorpje Griendtsveen in het buitengebied in de omgeving van Deurne zijn wel 59 woningen ontruimd, waar zo'n 100 mensen wonen.

De brand is niet uit, maar "we hebben zodanig afgegrendeld dat we geen ongecontroleerde brand meer hebben", zegt de brandweer: