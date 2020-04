Kabinet wil basisscholen voor zomer weer helemaal open

De datum waarop de scholen weer terugschakelen naar reguliere lesdagen is nog niet zeker. Dat zou mogelijk al kunnen op 2 juni (1 juni valt op Tweede Pinksterdag). In dat geval kunnen scholen, afhankelijk van de vakantieregio, nog vier tot zes weken les op de 'oude manier' geven.

Protocol

Gisteren kwamen de onderwijsorganisaties met een gezamenlijk protocol voor de opening van de scholen na de meivakantie. Zij willen dat kinderen afwisselend hele dagen naar school gaan, in plaats van halve dagen. Dat laatste zou namelijk voor teveel contactmomenten gedurende de dag zorgen. Het is aan basisscholen zelf of ze dit advies overnemen.

Ouders mogen volgens het protocol niet meer in het schoolgebouw en op het schoolplein komen. Het is nog niet bekend of dit ook blijft gelden als de scholen weer terugschakelen naar de oude situatie.