Je kunt straks geld verdienen met je elektrische auto

De afgelopen jaren is hiermee lokaal al met geëxperimenteerd. Het grote probleem bij deze elektriciteitshandel is de administratieve afhandeling. Hiervoor heeft Tennet nu een oplossing gevonden met de ontwikkeling van een platform dat gebruik maakt van blockchain-technologie. Dat houdt in dat de verzamelde gegevens niet door derden veranderd kunnen worden en goed beveiligd zijn.

Het platform met de naam Equigy is volgens directeur en initiatiefnemer René Kerkmeester "de pizzabodem" waar deze nieuwe Europese energiehandel op gebouwd wordt. "Nu communiceren we maar met een paar grote energiecentrales, straks gaat het om miljoenen auto's, batterijen, warmtepompen en zonnepanelen die aan het energiesysteem gekoppeld worden. Het blockchain-platform zorgt ervoor dat we precies weten wie wat gedaan heeft, zodat we dat netjes af kunnen rekenen."