Weer autobranden Arnhem, flat ontruimd

In Arnhem zijn gisteravond en vannacht opnieuw auto's uitgebrand. Een van de wagens stond geparkeerd onder een flat in het oosten van de stad. Volgens getuigen is het complex vannacht helemaal ontruimd.

De ontruiming was nodig omdat isolatiemateriaal van de flat ook vlam vatte. Over gewonden is niets bekend. De twee andere autobranden waren gisteravond in een ander deel van de stad.

In de nacht van maandag op dinsdag gingen in Arnhem binnen een uur zes auto's en een container in vlammen op. Vorige week werden twee 19-jarige mannen opgepakt op verdenking van het in brand steken van een auto in Arnhem-Zuid.