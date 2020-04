Zeker zes auto's uitgebrand in Arnhem

In Arnhem zijn vannacht zeker zes auto's uitgebrand. De branden volgden allemaal kort na elkaar, meldt Omroep Gelderland.

De eerste brand werd gisteravond rond 23.30 uur gemeld aan de Steijnstraat. Op hetzelfde moment stond zo'n 100 meter verderop ook een andere auto in brand. Rond middernacht werd er een paar straten verder aan de St. Peterlaan een autobrand gemeld. En niet veel later stonden twee auto's aan de nabijgelegen Van Slichtenhorststraat in brand.

Rond 00.30 uur kwam er een nieuwe melding van een autobrand, deze keer in de Van Spaenstraat. Daar vloog ook een container bij een huis in brand.

Vanwege de branden reed er vannacht veel politie rond in Arnhem-Noord. Vorige week werden er nog twee 19-jarige mannen opgepakt op verdenking van het in brand steken van een auto in Arnhem-Zuid.