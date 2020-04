President Zuid-Afrika wil 70.000 extra militairen paraat voor handhaving lockdown

De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa wil ruim 70.000 extra militairen kunnen inzetten voor het toezicht op de lockdown die in het land geldt vanwege de coronacrisis. Nu steunen al zo'n 2800 militairen de politie in hun werk.

Het land heeft eind maart strenge quarantainemaatregelen afgekondigd. Zuid-Afrikanen mogen alleen de straat op voor medische hulp of boodschappen. Joggen, de hond uitlaten en ook de verkoop van sigaretten en alcohol is niet toegestaan. Alleen mensen met essentiële beroepen mogen nog de straat op.

Morgen maakt de president bekend wat er gaat gebeuren na 1 mei, de einddatum van de lockdown. Daar wordt reikhalzend naar uitgekeken, volgens NOS-correspondent Elles van Gelder. "Mensen zijn bang dat deze opschaling van militairen betekent dat de lockdown langer gaat duren. Veel mensen hier leven echt van dag tot dag en het water staat hen aan de lippen."

Laag dodental

Toch gelooft Van Gelder niet dat de extra soldaten per se betekenen dat de quarantainevoorschriften worden verlengd. "Er is in Zuid-Afrika grote discussie over het versoepelen van de regels. Het land ging relatief vroeg in lockdown en heeft tot nu toe het aantal doden laag kunnen houden. Omdat Zuid-Afrika grote armoede kent speelt het debat wat het doet voor de economie hier zeer sterk: sterven er straks niet meer mensen van de honger dan als gevolg van corona? Dat zou kunnen leiden tot een versoepeling van de regels. En dan die regels voor straks misschien ook minder duidelijk dan nu. Dan kan je als regering ook juist extra ogen en oren willen om het te handhaven."

Ook kan het volgens Van Gelder zijn dat de president over de extra manschappen willen kunnen beschikken omdat de regering bang is voor groeiende sociale onrust zoals plunderingen omdat mensen honger krijgen. "Tot nu toe zijn het vooral drankwinkels die geplunderd zijn. Het is nog onduidelijk of al die 70.000 manschappen worden ingezet en per wanneer. Wellicht wordt dat redelijk ad hoc bekeken, wat waar nodig is."

De militaire inzet is er niet voor niets; lang niet iedereen houdt zich op dit moment aan de regels, vertelt Van Gelder. Dat is ook niet voor iedere Zuid-Afrikaan even eenvoudig. "Sommige mensen wonen bijvoorbeeld erg dicht op elkaar in krotten. Dat is bijna niet te doen."

Militair geweld

De prominente rol van de militairen wekt ook onvrede onder de bevolking. Zeker na een voorval in Johannesburg waar een man omkwam nadat hij door militairen was toegetakeld. Er is een speciaal meldpunt opgezet door het Zuid-Afrikaanse ministerie van Defensie. Daar zouden nu 28 klachten zijn binnengekomen; ongeveer de helft over excessief geweld.

Gisteren maakte de president bekend dat er 24 miljard euro is uitgetrokken om economische en maatschappelijke problemen ten gevolge van de coronacrisis, zoals honger en werkloosheid, te bestrijden.

Het land kent tot nu toe 3465 coronabesmettingen; voor zover bekend zijn 58 patiënten aan de gevolgen ervan overleden.