Paar honderd hectare natuur verwoest in Deurnese Peel, ook branden op Veluwe

Bij de brand in natuurgebied de Deurnese Peel is naar schatting 350 tot 400 hectare grond verwoest. De brand breidt zich nog steeds uit. Uit voorzorg zijn vijftig woningen in de buurt ontruimd.

De brand in de Deurnese Peel begon, net als de grote brand in het Limburgse natuurgebied De Meinweg, maandag al. "We proberen nog steeds met man en macht om de brand onder controle te krijgen, maar dat verloopt moeizaam", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bij Omroep Brabant. "Het gebied is moeilijk tot niet begaanbaar. Daarnaast wakkert de harde wind het vuur steeds aan."

De brandweer verwacht nog zeker een dag nodig te hebben om het vuur in het natuurgebied onder controle te krijgen.

De brandweer krijgt hulp van brandweerkorpsen uit de regio. Afgelopen nacht waren dat acht brandweerkorpsen uit de regio Utrecht. Vandaag worden korpsen uit de regio Brabant-Noord ingezet. Ook worden blushelikopters ingezet.

Herkenbosch

Op dit moment zijn er natuurbranden in meerdere regio's. De ongeveer 4200 bewoners van het Limburgse dorp Herkenbosch bij Roermond zijn vannacht geëvacueerd vanwege de grote brand in natuurgebied De Meinweg.

Veluwe

Ook op de Veluwe zijn afgelopen nacht branden in natuurgebieden uitgebroken. Omroep Gelderland meldt dat stukken natuur in Vaassen, Hoog Soeren en Ugchelen (gemeente Apeldoorn) in vlammen opgingen. De politie doet onderzoek naar die branden. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Twee weken geleden woedden op de Veluwe ook natuurbranden.