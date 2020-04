Bewoners Herkenbosch niet voor de middag terug na ontruiming wegens natuurbrand

Locoburgemeester Jan Smits zei vannacht op L1 dat de evacuatie gemoedelijk verliep. "De mensen die ik gesproken heb, zijn allemaal vol begrip en die snappen waarom we dat doen. Sommigen zien het zelfs als een uitje, omdat ze het nog nooit meegemaakt hebben."

Bewoners werd gevraagd om zelf onderdak te zoeken. Wie dat niet had, kon terecht in sporthallen in de buurt.