Bestuurders Hongkong vervangen, 'om gevolgen coronacrisis te beperken'

In Hongkong zijn vijf belangrijke bestuurders vervangen. Volgens de hoogste bestuurder van de stad, Carrie Lam, is dat nodig om de wederopbouw van de economie na de coronacrisis in goede banen te kunnen leiden.

Een van de vijf bestuurders is Patrick Nip. Die ging een paar dagen geleden door het stof nadat hij vraagtekens had geplaatst bij de grondwettelijke status van het bureau van de Chinese vertegenwoordiging in Hongkong.

China heeft het ontslag van de vijf bestuurders goedgekeurd. Dat veroorzaakt wantrouwen bij critici; die vrezen dat dit een nieuwe poging van Peking is om de greep op de autonome stadsstaat te versterken. Maar Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, ontkent dat. Sommige bestuurders hebben wel een andere post in het stadsbestuur gekregen.

Vrees voor onrust

De beslissing kan volgens critici de onrust in Hongkong aanwakkeren. Na de hevige protesten van vorig jaar is het er de afgelopen maanden juist relatief rustig geweest.

Wel zijn afgelopen weekend zeker veertien prodemocratische activisten gearresteerd. Onder hen was de 81-jarige oprichter van de Democratische Partij van Hongkong. De groep was de straat op gegaan nadat een vertegenwoordiger van de Chinese regering in Hongkong had gezegd dat een aantal veiligheidswetten zou moeten worden doorgevoerd. Een van die wetten is bedoeld om de onafhankelijkheidsbeweging de kop in te drukken.

Volgens de autoriteiten waren de arrestanten betrokken bij de protesten van vorig jaar in de stad. Die zijn als illegaal bestempeld.