Randstad zag in maart omzet met 30 procent kelderen

Uitzendbureau Randstad heeft in de tweede helft van maart een omzetdaling gehad van zo'n 30 procent. Dat meldt het bedrijf in zijn cijfers over het eerste kwartaal. Het uitzendbureau wijt die sterke daling aan de coronacrisis.

De daling is volgens Randstad een voorbode voor de komende maanden. Door maatregelen die vrijwel wereldwijd door overheden zijn ingesteld, verwacht Randstad dat kwartaal twee "uitdagender" wordt dan de eerste drie maanden van het jaar.

De uitzendbranche is een goede graadmeter voor de economische situatie van het bedrijfsleven. Zodra bedrijven in zwaar weer verkeren, zijn ze snel geneigd om hun uitzendkrachten en andere werknemers met een flexibel contract de bons te geven.

Vakbond CNV stelde begin deze maand aan de hand van een steekproef vast dat in Nederland bijna de helft van de uitzendkrachten geen baan meer heeft. Dat zou gaan om 137.000 mensen.

Geen bonus

Randstad zegt dankbaar te zijn voor de overheidssteun die het in sommige landen krijgt. Om kosten te besparen, keert Randstad in 2020 geen bonus uit aan de top van het bedrijf. Voor lagere managers zijn bonussen "in een groot aantal landen aangepast of ingetrokken".

De multinational heeft in het eerste kwartaal een omzet gedraaid van 5,4 miljard euro. Over het hele kwartaal genomen is dat een daling van 7,4 procent, daarbij zijn inkomsten door verkoop van bedrijfsactiviteiten buiten beschouwing gelaten.

Het bedrijf heeft wel 168 miljoen euro winst gemaakt, maar ook die is gedaald. Vorig jaar was dat nog 227 miljoen euro in het eerste kwartaal.