Proef met digitale munt van centrale bank in de maak

De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën willen dat Nederland gaat experimenteren met een nieuw soort betaalmiddel. Er moet een digitale munt komen die bestaat naast het geld dat mensen nu in hun portemonnee hebben en op de bank hebben staan.

Een groep economen adviseerde een half jaar geleden om met een dergelijk systeem te komen. Volgens hen hebben commerciële banken een te belangrijke rol gekregen. Voorheen hadden mensen spaargeld op de bank en ook nog cash in huis. Dat laatste is veel minder geworden, dus zijn consumenten afhankelijker geworden van de banken.

De Nederlandsche Bank heeft het idee onderzocht en is er enthousiast over. Een digitale munt zou bijdragen aan het vertrouwen in het geldstelsel in tijden van oorlog, financiële crisis of verstoring van het betalingsverkeer bij banken. Volgens minister Hoekstra van Financiën kan het een stimulans zijn voor innovatie en diversiteit in de financiële sector.

Anoniem betalen

Hoe de digitale munt precies gaat werken is nog niet vastgesteld. Er zijn verschillende scenario's onderzocht, ook met het oog op privacy. Helemaal anoniem wordt betalen met de digitale munt sowieso niet. Bij de transacties wordt er gecontroleerd of er sprake is van witwassen.

Nederland kan als euroland niet in zijn eentje beslissen om een digitale munt in te voeren. Dat komt op de agenda van de ministers van Financiën van de eurolanden te staan. Nederland wil wel als eerste starten met een proef, die kan binnen een of twee jaar worden gehouden.