Corona check-app van OLVG nu door iedereen te gebruiken

In de app vul je vragen in over je temperatuur, kortademigheid, keelpijn en verkoudheid. Vijftig medewerkers van het ziekenhuis controleren de ingevoerde gegevens van de duizenden deelnemers aan de hand van RIVM-richtlijnen.

Diagnose via de app is niet 100 procent waterdicht, zei longarts Paul Bresser eerder tegen de NOS. "Maar nadat mensen een vragenlijst hebben ingevuld, kunnen we zorgen over de vraag 'heb ik het of heb ik het niet?' in ieder geval wegnemen". Mensen die op basis van hun klachten waarschijnlijk besmet zijn wordt geadviseerd om binnen te blijven tot de klachten over zijn.