VS gaat alle immigratie tijdelijk stopzetten

President Trump gaat een decreet ondertekenen waarmee migratie naar de Verenigde Staten tijdelijk wordt stilgelegd. Op Twitter schrijft hij: "In het licht van de aanval van de Onzichtbare Vijand, en om de banen van onze geweldige Amerikaanse burgers te beschermen, zal ik een decreet ondertekenen waarmee de immigratie in de VS tijdelijk wordt opgeschort!"

Volgens correspondent Arjen van der Horst lijkt het te gaan om een uitbreiding van een eerdere maatregel van de president. "Trump had in januari al een reisbeperking ingesteld voor reizigers uit China en in maart werd een reisbeperking ingesteld voor 26 Europese landen, waaronder Nederland."

"Reizigers die de afgelopen veertien dagen in deze landen zijn geweest, komen Amerika niet in. Alleen burgers met een Amerikaans paspoort of een permanente verblijfstatus mochten nog terugkeren naar de Verenigde Staten."

Islamitische landen

Trump lijkt de reisbeperking nu uit te breiden naar alle landen. "Al zijn er nog steeds veel onduidelijkheden over het decreet. Trump moet het nog ondertekenen en de precieze inhoud is nog niet bekend. Wanneer gaat het in? Gelden er uitzonderingen?"

Volgens Van der Horst lijkt de maatregel op een reisverbod dat Trump instelde toen hij net aan de macht was. "Het doet sterk denken aan zijn beslissing aan het begin van zijn presidentschap, toen hij onverwacht een inreisverbod instelde voor burgers uit zeven overwegend islamitische landen. Dat besluit werd zo gehaast ingevoerd dat het leidde tot grote chaos op de Amerikaanse luchthavens."