Adviesorgaan: overheid moet meer doen om dakloosheid terug te dringen

Het Rijk en de gemeenten moeten meer doen om dakloosheid aan te pakken, vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Het adviesorgaan overhandigt vandaag het rapport Herstel begint met een huis aan staatssecretaris Blokhuis.

Vorig jaar meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal mensen dat feitelijk dakloos is in Nederland sinds 2009 in tien jaar tijd ruim is verdubbeld: van 17.800 naar 39.300. Vooral onder jongeren en niet-westerse migranten steeg het aantal daklozen sterk.

De raad concludeert dat de groep daklozen diverser is geworden en dat beleid en hulpverlening daar nu onvoldoende rekening mee houden.

Tijdelijke woningen

Volgens de RVS vraagt de situatie, ook gezien de coronacrisis, om een structureel andere aanpak. De overheid moet volgens het adviesorgaan meer inzetten op tijdelijke woningen in bestaande gebouwen, zoals leegstaande bedrijfspanden.

Ook moet de overheid soepeler omgaan met de zogeheten kostendelersnorm, waarbij een bijstandsuitkering lager wordt wanneer iemand samenwoont met een andere volwassene.

De aanpassingen passen volgens de RVS binnen de huidige wet- en regelgeving. Volgens de raad ontbreekt het echter aan goede afstemming tussen verschillende ministeries.