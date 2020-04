GroenLinks en PvdA: eisen aan bedrijven bij coronasteun

Als er een nieuw steunpakket komt voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis, moeten er strengere voorwaarden gesteld worden. Dat vinden GroenLinks en PvdA. Ze willen onder meer duurzaamheidseisen stellen aan ondernemingen die overeind gehouden worden door de overheid.

GroenLinks-leider Jesse Klaver zei vanavond bij Jinek dat voorkomen moet worden dat belastinggeld dat bedoeld is voor doorbetaling van lonen in de zakken van aandeelhouders belandt. Bedrijven die bonussen geven aan hun topmensen of dividend uitkeren aan hun aandeelhouders hoeven wat Klaver betreft niet op steun te rekenen. Naar Deens voorbeeld zouden bedrijven die gevestigd zijn in belastingparadijzen ook uitgesloten moeten worden van steun.

Volgens Klaver zal achteraf gecontroleerd moeten worden of de steunmaatregelen op de juiste plek terecht zijn gekomen. "Ik vind dat als wij als samenleving grote bedrijven steunen, ze zelf fors moeten meebetalen en ook in goede tijden gewoon belasting moeten betalen in Nederland", zei hij bij Jinek. "Niemand wil dat dat geld gaat naar de aandeelhouders, de topmensen, naar de mensen die dat geld al hebben."

PvdA-leider Lodewijk Asscher liet zich bij Op1 in vergelijkbare bewoordingen uit. "Er is nu ook een kans om het beter te doen", zei hij. Mensen helpen elkaar. Ik vind het terecht dat we bedrijven helpen, maar dan is dit ook het moment om duidelijke afspraken te maken. Het geld komt van de samenleving. Voor blijvende steun van de PvdA is dit ook een voorwaarde. Bij de bankencrisis is de rekening betaald door gewone mensen. Laten we dat alsjeblieft beter maken."

Miljardenwinsten

Het kabinet heeft vooralsnog zo'n 20 miljard euro uitgetrokken voor steun aan bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Ze krijgen subsidie om de lonen door te betalen, overbruggingskredieten en garantiestellingen. De maatregelen gelden in principe tot 1 juli, maar minister Hoekstra heeft al gezegd dat de regelingen, als het nodig is, verlengd kunnen worden.

De laatste dagen is er ook kritiek, omdat ook bedrijven die veel winst maken in aanmerking komen voor steun. Zo vroeg Booking.com om ondersteuning, terwijl dat bedrijf een miljardenwinst maakt. Ook was er ophef over de voorgenomen bonus voor KLM-topman Pieter Elbers.

De oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen een eventuele verlenging van de steunmaatregelen ook gebruiken om milieuambities af te dwingen bij het bedrijfsleven. Grote bedrijven zouden moeten meewerken aan de invoering van een CO2-heffing en kleine bedrijven zouden zich stipt aan de afspraken over energiebesparing moeten houden.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten zei afgelopen weekend dat ook hij verdere voorwaarden wil stellen aan steun. Net als Klaver en Asscher vindt hij dat bedrijven die overeind gehouden worden, geen bonussen of dividend uit mogen keren.